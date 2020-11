Wist je dat het Philips Museum een heuse ‘Geluksplek’ is? De combinatie van modern museum en lief oud fabriekje heeft een goede invloed op je humeur!

De Geluksplekken in Eindhoven zijn een initiatief van Fontys Hogescholen en Parktheater Eindhoven. De inwoners van Eindhoven hebben talrijke geluksplekken genomineerd in hun stad. Meer informatie en de selectie van de 25 meest bijzondere ‘Plekken van Geluk’ in onze stad op http://dutchhappinessweek.nl/geluksplekkens/