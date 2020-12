Omdat het museum gesloten is en we onze bezoekers toch de mogelijkheid willen geven om ons te bezoeken hebben we een 3D-model laten maken. Je kunt op je gemak het museum virtueel bezoeken. Struin maar eens rond. Vergeet ook de eerste etage niet. Ook wel eens fijn, een museum bezoeken zonder andere bezoekers…

In het museum hebben wij de tijdelijke expositie Vinyl! over de platenindustrie van Philips. Omdat we inmiddels bezig zijn met een nieuwe tijdelijke expositie, moeten we stilletjes afscheid nemen van Vinyl!. Jammer, want het was een mooie expositie waar afgelopen jaar veel mensen speciaal voor naar Eindhoven zijn gereisd. In ons virtuele museum is er daarom speciaal aandacht voor de expositie. Klik hiervoor linksonder op Highlights.

https://my.matterport.com/show/?m=fET5Bzr5fh4