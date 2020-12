Vorig jaar was de familie Van Rossem al gespot in de binnenstad. Voor de serie "Hier zijn de Van Rossems" maakten ze een rondje Eindhoven. Het historische erfgoed van Philips werd ruimschoots besproken.

Op dinsdag 24 april was de aflevering op tv te zien. Volgens Vincent van Rossem is de industriële erfenis van Eindhoven “niet kinderachtig” en is Eindhoven een bezoek meer dan waard. Hij laat zijn broer en zus onder meer oude Philips panden zien zoals: Strijp-S, de Witte Dame en de Bruine Heer. Ook gaan ze naar het Philips Museum, het DAF Museum, het van Abbemuseum en de Catharinakerk. Wat ze er allemaal van vonden, dat kun je terugzien op uitzending gemist.