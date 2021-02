Vakantietip: proefjes (DIY)

Zelf een uv-lampje maken? Zin om elektriciteit op te wekken? Of wat denk je van het opladen van een citroen?

Normaal kunnen ouders en kinderen in de voorjaarsvakantie in het Philips Museum terecht voor Museum Kids Factory, om technisch te knutselen.

Het museum is helaas nog even dicht, maar we hebben wel wat technische proefjes voor jullie op een rijtje gezet.

Deze proefjes kunnen kinderen (vanaf ongeveer 8 jaar) doen met spulletjes die de meeste mensen wel thuis hebben liggen.

(Tip: Volwassenen kunnen de assistent zijn!)

Hieronder vind je proefjes om thuis te doen, veel plezier!