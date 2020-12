Op 6 november 2019 is het precies honderd jaar geleden dat in Nederland voor het eerst een radioprogramma te horen was.

In de jaren twintig ontketende radio als nieuwe medium een revolutie op het gebied van communicatie, cultuur en vermaak. Philips speelde daarin een belangrijke rol. Eerst met radiobuizen, later met complete radiotoestellen. In korte tijd werden ruim een miljoen radio-ontvangers verkocht en tal van innovaties op radiogebied ontwikkeld. Philips was daarmee letterlijk en figuurlijk ‘toonaangevend’ in Europa.

