Lezing Anton Kotte

And the Oscar goes to…Philips!

Dat Nederland verschillende Oscars in de wacht heeft gesleept, weet iedereen. Maar dat ook Philips een Oscar heeft gewonnen, is minder bekend. In Eindhoven staat-ie, in de huiskamer van Anton Kotte. Zijn vader ontwierp de DP70, een legendarische filmprojector waarvoor Philips in 1963 een Technische en Wetenschappelijke Oscar in ontvangst mocht nemen.

De kiem voor de DP70 werd al vroeg gelegd. Al in de jaren ’20 knutselde Jan Jacob Kotte, Antons vader, eigenhandig een diaprojector in elkaar met onderdelen van zijn moeders stofzuiger. Dat avontuur liep niet heel goed af, met een vloerkleed dat in brand vloog, maar het legde wel meteen bloot waar Kottes interesse lag. In 1928 trad hij bij Philips in dienst, waar men het vizier richtte op dat spannende, onontgonnen gebied: de geluidsfilm.

