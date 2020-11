Privérondleiding met korting

Wil je meer halen uit je museumbezoek? Meer weten over het verhaal van meer dan een eeuw aan innovaties en ondernemerschap? Je kunt in een groepje van 4 personen een privérondleiding krijgen van een van onze gepassioneerde gidsen.

Boek je rondleiding (beschikbaar in het Nederlands en Engels) tenminste 7 dagen van te voren. De groep mag uit maximaal 4 personen bestaan. Boek vóór 31 december 2020 je privérondleiding voor de actieprijs van €40,- per groep (in plaats van €60,-).

Let op: in het Philips Museum zijn mondkapjes verplicht. Ook de gids draagt een mondkapje of gelaatsmasker.

