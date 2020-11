Het Philips Museum in Eindhoven gaat vanaf donderdag 19 november weer open. Wel is je bezoekje aan het museum misschien anders dan anders, hieronder heb je een overzicht van al onze maatregelen. We wensen je alvast een fijn bezoek!

Het dragen van een mondmasker in het museum is vanaf woensdag 30 september verplicht. Behalve voor kinderen tot 13 jaar. We doen dit naar aanleiding van advies van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Ook gaven bezoekers aan in onze enquête aan dit prettig te vinden.

Het vooraf reserveren van je kaartje(s) is verplicht. Er kunnen maximaal 10 bezoekers per kwartier naar binnen. Dit zodat we voor een vlotte doorgang van bezoekers kunnen zorgen én op deze manier kunnen we goed meewerken aan eventueel contactonderzoek van de GGD.

Om de 1,5 meter afstand-regel te kunnen waarborgen zijn er in het museum pijlen aangebracht om het eenrichtingsverkeer duidelijk te maken. Per ruimte kunnen een beperkt aantal mensen zijn, dit geven we per ruimte duidelijk aan.

Bij de kassa kun je zelf je ticket scannen, printen is niet nodig, het ticket op je telefoon laten zien is genoeg. Laat bij de kassa even weten als je extra producten had besteld, zoals de iPadgame Mission Eureka of de Lampjes Speurtocht.

Rondleidingen zijn weer te boeken, op vaste tijden en voor groepen met een maximale grootte (4 personen, of voor families 6 personen waarvan maximaal 4 volwassenen). Er zijn ook buitenrondleidingen beschikbaar! Boek hier je rondleiding.

Heb jij of heeft iemand van je gezelschap Corona-gerelateerde gezondheidsklachten, dan vragen we je het bezoek uit te stellen. Het verzetten van de datum op je e-ticket kan alleen met deze reden, via dit telefoonnummer: 06-28744155 of mailen naar info-museum@philips.com.

In het museum kun je alleen betalen met pin- of creditcard.

In het museum zijn verschillende punten om je handen te desinfecteren en ook worden contactoppervlakten veelvuldig en zorgvuldig schoongemaakt.

In het museum werken we met een luchtcirculatiesysteem met 100% verse luchttoevoer. We hebben onderzoek laten doen naar onze luchtkwaliteit en hieruit blijkt dat wij ruimschoots voldoen aan de norm. We produceren voldoende verse lucht ten opzichte van de bezoekerscapaciteit.

Het museumcafé is vanaf 15 oktober gesloten.

Klik hier voor onze bezoekersvoorwaarden.

Het Philips Museum is toegankelijk voor mensen met een rolstoel. In het museum is ook een rolstoel aanwezig. Indien gewenst graag vooraf reserveren. Bel +31 (0)40 235 90 30.