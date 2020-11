Het Philips Museum in Eindhoven is vanaf donderdag 5 november gesloten, in ieder geval voor twee weken. Dit vanwege de aangescherpte maatregelen die dinsdagavond 3 november in de persconferentie zijn aangekondigd. We richten ons komende tijd op het digitale aanbod.

Het Philips Museum was al eerder dicht, in de eerste Corona-golf. We mochten in juni de deuren weer openen, met alle nodige aanpassingen. Zo moesten bezoekers vooraf reserveren, mochten er maar een beperkt aantal mensen naar binnen en was het dragen van een mondkapje verplicht. Vanwege de hoge besmettingsgraad en volle ziekenhuizen is er besloten om musea voorlopig te sluiten.

Voorlopig gaat het om een sluiting voor twee weken, maar het kan ook langer duren.

In afwachting van nieuws wanneer we weer mogen openen, richten we zich op een gevarieerd digitaal aanbod. Denk aan achtergrondverhalen, podcasts, video’s en webinars, je vindt ze hier. Zo kun je je binnenkort opgeven voor een virtuele tour door het museum. De conservator -of een van de gidsen- neemt je dan mee in het 3D-model van het museum en vertelt hierbij de mooie verhalen.