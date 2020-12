We hebben besloten dat een Nederlandse audiotour een mooie uitkomst biedt om je museumbezoek te verrijken, nu er nauwelijks rondleidingen mogelijk zijn en geen evenementen. De tour vertelt je een levendig verhaal met bijpassende achtergrondgeluiden. Voor wie zich graag laat meeslepen in een verhaal van toen tot nu. De audiotour is vanaf dinsdag 8 december verkrijgbaar bij de balie, voor een bijdrage van €2,- per tour.

Je krijgt een zogeheten podcatcher mee van onze baliemedewerker, je hoeft geen koptelefoon of iets dergelijks te dragen. De podcatcher scan je bij de punten in het museum waar je meer over wil weten. Je kiest dus zelf wat je hoort en je bent niet complet afgesloten van wat er om je heen gebeurt. Een ideale activiteit dus om te doen met je gezin of familie.

Bij de uitgang kun je de podcatcher weer inleveren, wij zullen hem hierna desinfecteren.