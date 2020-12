Studio Philips Museum

Als een echte filmcrew gaan leerlingen in groepjes op onderrzoek in het museum. Na de taakverdeling (regisseur, redacteur, presentator, cameraman, editor) maken de leerlingen aan de hand van opdrachtkaarten een reportage over één van de drie thema's: 'Elektrisch licht', 'Radio & Televisie' of' Medische apparaten'.

In 90 minuten leren kinderen spelenderwijs meer over techniek en uitvindingen van Philips. Na afloop stelt het Philips Museum de gemaakte reportages ter beschikking aan de deelnemende school.