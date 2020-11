Erfgoed Brabant gaat voor het VO een bezoek aan het Philips Museum nog aantrekkelijker maken. De provincie Noord-Brabant heeft besloten dat er extra financiering wordt vrijgemaakt om museumbezoek van Brabantse middelbare scholieren te stimuleren. Dat betekent dat je vanaf schooljaar 2018 – 2019 een interactieve activiteit kunt boeken en deze kosten kunt declareren via Erfgoed Brabant. Maak met je samengestelde filmcrew je eigen reportage tijdens Studio Philips Museum of ga op ontdekkingsreis door het museum met de Mission Eureka iPad-tour.

Regeling Erfgoed Brabant

Museumschatten is een vergoedingsregeling van de Provincie Noord-Brabant om museumbezoek onder middelbare scholieren te bevorderen. De regeling staat open voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie. Een school kan de kosten voor museumbezoek en/of vervoer naar het museum declareren. Lees meer over de voorwaarden op de website van Erfgoed Brabant.