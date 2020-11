Adres en route

Het Philips Museum is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer.





Openbaar vervoer

Het Philips Museum bevindt zich op 10 minuten lopen van het centraal station van Eindhoven. Ook met de bus is het museum goed bereikbaar. Uitstaphalte Piazza of Vrijstraat.

Parkeren

In de omgeving van het Philips Museum kunt u alleen betaald parkeren. U kunt de auto parkeren in de parkeergarages Admirant, Hooghuis, Mathildelaan, of Witte Dame.



Touringcars

In- en uitstappen van touringcars kan uitsluitend op de rechterrijstrook van de Emmasingel Touringcars kunnen (tijdelijk) parkeren op het P&R-terrein Meerhoven, Zuidelijke parallelweg van de Onze Lieve Vrouwestraat, tussen de John F. Kennedylaan en Dommel en op de zuidelijke ventweg van de Professor Dr. Dorgelolaan.