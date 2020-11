Het verhaal over meer dan een eeuw innovatie en ondernemerschap

Voor kleine groepjes (maximaal 4 personen per gids) organiseert het Philips Museum speciale privérondleidingen door de vaste tentoonstelling. Tot het einde van het jaar met korting te boeken!

Ook kun je onder leiding van een van onze gidsen een korte wandeling maken langs industrieel Philips erfgoed in het centrum van Eindhoven.

De Nederlands- of Engelstalige rondleiding kun je online boeken. Voor overige informatie of andere boekingen klik je op de knop overige rondleidingen.

Let op: in het Philips Museum zijn mondkapjes verplicht. Ook de gids draagt een mondkapje of gelaatsmasker.

Rondleiding vaste tentoonstelling