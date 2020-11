Kinderen van 4 tot en met 8 jaar kunnen met een speciale UV-zaklamp op zoek gaan naar aanwijzingen die verborgen zijn in het museum: de Lampjes Speurtocht.

Samen met hun ouders lopen kinderen door het museum met een lampje, opdrachtvel en tekenvel. Op verschillende plekken in het museum zijn er verborgen tekens verstopt die je alleen kunt zien met het lampje van de speurtocht. Kun jij het geheime teken vinden in de donkere ruimte? Weet jij wat er in de buik van de krokodil zit? Vind jij de geheime aanwijzing in de oude huiskamer? Na afloop krijg je een cadeautje uit de grabbelton.

Door het aanbieden van de Lampjes Speurtocht komen ook de kleinsten onder ons in aanraking met het Philips Museum. En het is bovendien fijn dat we als museum ook deze doelgroep een leuke activiteit kunnen bieden.

Algemene informatie

Kinderen van 4 tot 8 jaar

Kosten speurtocht €2,00

Let op: Deze prijs is exclusief toegang tot het Philips Museum. kinderen tot 6 jaar mogen gratis naar binnen.