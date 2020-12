In het Vintage Philips Weekend staat het hele Philips Museum in het teken van vintage. Verzamelaars met hart voor Philips presenteren hun mooiste objecten in deze historische locatie waar Philips in 1891 begon. Als bezoeker kun je onder andere MSX en VideoPac games spelen.

Verzamelingen

Diverse verzamelaars tonen hun unieke collectie Philips-producten, zoals nostalgische lampen, shavers, radio’s, tv’s, strijkijzers, pick-ups, stofzuigers en nog veel meer. “Producten die emoties en herinnering oproepen aan vervlogen tijden. Met vaak prachtig design, dat ook nu weer helemaal in is,” vertelt conservator Sergio Derks. “Tegelijk is de bestaande expositie te bekijken.”

Tijdens het weekend worden in en rond het museum diverse activiteiten georganiseerd.