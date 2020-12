Studio Philips Museum

Maak je eigen reportage

Tijdens deze teambuilding activiteit gaan de deelnemers als een echte filmcrew in groepjes op onderzoek in het museum. Na de taakverdeling (regisseur, redacteur, presentator, cameraman, editor) maken de deelnemers aan de hand van opdrachtkaarten een reportage over één van de vijf thema's: 'licht', 'Radio & Televisie' ‘design’, ‘Philipsstad Eindhoven’ of 'Gezondheidszorg'.

In 90 minuten maken de filmcrews hun eigen reportage. Met deze vorm van samenwerken maken de deelnemers ook nog spelenderwijs kennis met hele verschillende onderwerpen die met Philips te maken hebben. Na afloop stelt het Philips Museum de gemaakte reportages ter beschikking aan de deelnemende groep.