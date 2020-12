HealtLab in het Philips Museum

In het HealthLab-weekend krijgen bezoekers van het museum (jong en oud) antwoord op de vragen als: Ben je fit? Slaap je genoeg? Weet je het verschil tussen röntgen, CT en MRI? Hoe gaat het met jouw longinhoud? Wat doet een minuutje sporten met je hartslag? Kun jij met een AED overweg?

Bezoekers kunnen tijdens HealthLab meten en ervaren hoe innovaties in de gezondheidszorg helpen om gezonder te leven. HealthLab is een sprankelend event in het Philips Museum waarbij de innovaties van Philips en de toekomst van de gezondheidszorg centraal staan. Houd via de website in de gaten wanneer de volgende editie plaatsvindt.