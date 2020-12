Vinyl is helemaal terug van weggeweest. Reden voor het Philips Museum voor een oog en oorstrelende tentoonstelling over grammofoonplaten. Aan de hand van hoezen, foto’s van artiesten en enkele unieke voorwerpen toont de expositie Vinyl! een beeld van de hoogtijdagen van Philips’ muziekindustrie.

Met de aankoop van een kleine platenmaatschappij in 1942 door Frits Philips startte een ondernemend avontuur dat uitgegroeide tot Polygram, een van de grootste muziekindustrieën ter wereld.

Door overnames en fusies breidde het aantal labels en artiesten in de jaren ’70 en ’80 flink uit. James Brown, Jimi Hendrix, Donna Summer, The Bee Gees, Elton John, Dire Straits en vele anderen brachten platen uit onder een van de labels van Philips/Polygram. Ook in klassiek, cabaret, chansons en het Nederlandse lied had Philips een grote naam.

Hoezenkunst

Op de expositie staan de meest in het oog springende uitingen in het middelpunt: de vormgeving van platenhoezen. Deze waren vaak van een artistiek hoog niveau met vormgevers/kunstenaars als Cornelius van Velzen, Dick Elffers en Marte Röling. Fotograaf Paul Huf wist het genre zelfs tot kunst te verheffen met zijn hoezenserie uit 1956 voor klassieke muziek.

Verzamelobjecten

Na de hoogtijdagen in de jaren ’60 en ’70 luidde de komst van de CD in de jaren ‘80 de neergang in van de grammofoonplaat. Philips produceerde in 1996 de laatste 45-toeren single en stopte met vinyl. Van een definitief einde was echter geen sprake. Tegenwoordig hebben platen een cultstatus. Het zijn gewilde verzamelobjecten, oude opnames worden heruitgegeven en diverse bands brengen hun muziek weer uit op vinyl.

De expositie Vinyl! is verlengd tot en met 10 mei 2020.