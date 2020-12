Philips Experience Design speelt een cruciale rol in de missie van Philips: het leven verbeteren van 3 miljard mensen in 2030. Het team van meer dan 500 ontwerpers in 15 studio's over de hele wereld creëert producten, diensten en oplossingen die echt betekenisvol zijn voor de mensen die ze kopen of gebruiken. Jaarlijks worden hiervoor tientallen iF, Red Dot en andere vooraanstaande internationale designprijzen ontvangen. Speciaal voor DDW is in het Philips Museum een selectie te zien van recente prijswinnende ontwerpen. Met deze expositie vol schetsontwerpen en prototypes bieden de designers het publiek een uniek kijkje achter de schermen.

Dagelijks is er een designer van Philips Experience Design aanwezig voor een persoonlijke toelichting. Tussen 13.30 en 15.00 zijn er Design Talks, elke dag over een ander onderwerp.

De Dutch Design Week vindt plaats van 19 tot en met 27 oktober. Het Philips Museum is partner van DDW dus toegang is gratis met een ddw-passe partout.

Welke ontwerpen kun je zien?



De expositie zet tien prijswinnende designs neer en er zijn acht Design Talks.

Somneo Sleep & Wake-Up light | Designing light to improve lives

Endoscopy Department Transformation | Redesigning Hospital Departments to Improve More Lives

Zaterdag 19 oktober 2019

13:30 - 14:00

Atike Pekel : Stroke Communication Tool | Designing for every single second to save lives

Zondag 20 oktober 2019

13:30 - 14:00

Srdjan Jovicic : People Centric Community Hospital | Designing a place of significant life events

Maandag 21 oktober 2019

13:30 - 14:00

Reinoud Bosman : Digital Diagnost C90 TubeHead | Designing for true human connection

Dinsdag 22 oktober 2019

13:30 - 14:00

Mine Danisman & Shaun van Oorde : IntelliSpace Genomics | Translating data into personalized cancer treatment

Woensdag 23 oktober 2019

13:30 - 14:00

Frank Verbrugge : Philips S9000 Prestige | Be the man you wish to be

Donderdag 24 oktober 2019

13:30 - 14:00

Emma Sandberg and Emmy van Roosmalen : Smart Baby Bottle | Giving babies a voice through data

Vrijdag 25 oktober 2019

13:30 - 14:00

Florian Boulanger and Hyelin Lee : MRI Scanner Range | Improving lives through the experiences we curate

Zaterdag 26 oktober 2019