100 jaar radio

Radio in Nederland is bijna jarig. Op 6 november precies honderd jaar geleden was in Nederland voor het eerst een programma op de radio te horen. Jan Westerhof schreef het boek ‘We waren er bij. De eeuw van radio.’ Zondag 15 september om 14:00 uur komt hij met geluid, foto’s en filmpjes in het Philips Museum vertellen over de pioniers die in jaren twintig van de vorige eeuw een revolutie op het gebied van communicatie, cultuur en vermaak veroorzaakten.

Gerard en Anton Philips speelden hierbij een grote rol. In tien jaar tijd stampten ze in Eindhoven een multinational uit de grond die meer dan een miljoen radio-ontvangers maakte en over heel de wereld verkocht. ‘Philips was de Apple van de vorige eeuw en Strijp-S was Silicon Valley’, aldus Westerhof die gedurende tien jaar directeur radio was bij de NPO.



