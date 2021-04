Het koninklijk gezin stapt in de toekomst van de gezondheidszorg tijdens Koningsdag in Eindhoven

Tijdens Koningsdag zijn koning Willem-Alexander en zijn gezin met behulp van Augmented Reality in de toekomst van de gezondheidszorg gestapt. Ze werden op de High Tech Campus in Eindhoven ontvangen door Teddy Heerbaart, een jong talent van Philips die namens het gezondheidstechnologiebedrijf een aantal spraakmakende innovaties in de gezondheidszorg liet zien.



Het koninklijk gezin maakte kennis met het concept van de Digitale Tweeling (Digital Twin), leerde hoe met behulp van 3D-beelden artsen steeds beter in het lichaam kunnen kijken en hoe via een klein sneetje in de lies een aandoening aan het hart behandeld kan worden. De Philips ‘experience’ werd afgesloten met een bijzondere hommage aan het zorgpersoneel.



“In Eindhoven werken we aan de toekomst van gezondheid en zorg. Ik vond het heel speciaal om het koninklijke gezin en alle kijkers te laten ervaren waar het ‘nieuwe’ Philips zich mee bezig houdt” aldus Teddy Heerbaart, Business Development Manager Circular Business bij Philips. “Het was een enorme eer om de koning en zijn gezin namens alle collega's bij Philips te mogen ontvangen in ons 130-jarig jubileumjaar.”