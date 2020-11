Radboudumc en Philips werken samen aan zorg op maat voor mensen met parkinson

Eindhoven/Nijmegen - Het Radboudumc en Philips gaan samenwerken om de zorg voor mensen met parkinson of een atypisch parkinsonisme te ondersteunen met eHealth. De doelstelling van het Radboudumc is om persoonsgerichter te gaan werken en de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals te ondersteunen. Door gebruik te maken van het eHealthplatform Philips Engage wordt één centrale digitale omgeving gecreëerd voor patiënten en zorgverleners.

“We willen de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson of een parkinsonisme verbeteren. Er gaat al veel goed in onze regio, maar op sommige punten kan het beter ”, zegt prof. dr. Bas Bloem van het Radboudumc. “Zo willen we dat mensen met parkinson en zorgverleners nog beter met elkaar kunnen samenwerken. Dit geldt ook voor zorgverleners onderling, die samenwerken in een netwerk, maar vanuit verschillende organisaties. Digitale innovaties en eHealth kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Door alle betrokkenen op één plek bij elkaar te brengen bieden we straks een actueel overzicht van het zorgteam en de mogelijkheden om binnen dit team samen te werken. Dit draagt bij aan proactieve zorg, want we werken nu nog vaak te reactief. Uiteindelijk verwachten we zo betere zorg te kunnen leveren zonder dat de kosten toenemen. We willen dat niet alleen voor onze eigen regio maar ook voor andere regio’s in Nederland en internationaal. Daarom zijn we erg blij met de samenwerking met Philips.”