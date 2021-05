Snijvlak van technologie en empathie

Het snijvlak van technologie en empathie stond al centraal vanaf het eerste moment dat ze als ingenieur in contact kwam met artsen. “Ik herinner me nog mijn eerste gesprek met clinici. Ik was een als student werkzaam op een intensive care voor pasgeboren baby’s. Daar mocht ik op een dag meelopen met de kinderartsen. Zij vertelden me toen hoe zij soms worstelden met de interactie met technologie.”



“Ze vertelden me dat ze continu bewakingsalarmen hoorden: “Het is alsof het geluid altijd bij me is.” Dit staat eigenlijk bekend als alarmmoeheid. Het persooneel heeft daar last van en het kan de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloeden. Nu heeft dit ziekenhuis een compleet nieuwe unit waar de focus ligt op de band tussen ouders en kind, met rustige familiekamers en een slim en zo stil mogelijk alarmsysteem.”