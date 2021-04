In de videoserie Made in 040 gaan we op zoek naar de innovaties van morgen die het leven van mensen verbeteren. Vanuit Brainport Eindhoven werkt Philips aan de toekomst van de gezondheidszorg; hier is de grootste innovatiehub van Philips wereldwijd gevestigd en komen onderzoek, ontwikkeling, design, productie en commerciële activiteiten samen.Op de High Tech Campus in Eindhoven en op onze productie- en innovatielocatie in Best werken 8.500 collega’s aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hier investeren we 40 procent van ons jaarlijkse R&D-budget.De 040 in Made in 040 staat voor het netnummer van de regio Eindhoven.