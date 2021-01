Frans van Houten in De Telegraaf: "Philips zit op het juiste pad"

Frans kijkt naar 2021 met gematigd optimisme: “We zullen volgend jaar (in 2021, red.) weer groei realiseren. We zien dat er veel behoefte is aan gezondheidstechnologie. Vaccins komen eraan en dat zal zorgen dat het in de loop van het jaar beter wordt. We hebben producten die veel gevraagd worden en ik denk dat we enthousiast kunnen zijn over de toekomst.”

Ook wordt stilgestaan bij de transformatie van Philips. Frans: “Wij hebben ervoor gekozen daar actief te zijn waar onze innovatieve kracht het best tot zijn recht komt en dat is gezondheidstechnologie. Toen we de verlichtingstak naar de beurs brachten, hebben we extra ingezet op informatica. Zo’n portaal voor coronazorg dat we in april in twee weken voor de overheid hebben opgezet, is dankzij die investeringen gerealiseerd.”