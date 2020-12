De Ingenieur: talent Eline van Haaften bouwt mee aan een betere wereld

Eline heeft een droom: een bijdrage leveren aan technische oplossingen in de zorg . Om die droom waar te maken stapte ze vanuit de onderzoekswereld op de universiteit over naar de praktijk. Eline vertelt in het artikel dat Philips voor haar eigenlijk altijd al heel erg voor de hand lag, omdat ze heel graag klinisch bezig wilde zijn: "Hier ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen deel van het grote project waar ik nu mee bezig ben én ik kan echt bijdragen aan innovatieve technologie die helpt om mensen beter te maken."