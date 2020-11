Ursula Trimbos genomineerd voor Noordhofprijs: "Werken met 3D-printers vraagt oog voor detail”

In de fabriek in Best werkt ze in een team aan de productie van anti-scatter grids, die röntgenstraling filteren in CT-systemen. Deze onderdelen worden geproduceerd met behulp van Direct Metal Laser Sintering, ofwel 3D-printen met metaal: de printers bouwen de grids op met laagjes wolfraam van 20 micrometer dik.

Als proces operator van zo'n machine is het vooral belangrijk om goed te zijn in planning, logistiek én oog te hebben voor details: "Hoe de versmelting in de machine precies werkt, of hoe het systeem uiteindelijk in elkaar wordt gezet, dat hoef je voor dit werk niet te weten. Wat wel belangrijk is, is dat je nauwkeurig werkt. Het onderdeel dat we maken, is maar een heel fragiel voorwerp."