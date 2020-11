Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Het gehele WGP-ontwikkelprogramma is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel daarvan zijn een aantal coachgesprekken, verspreid over het werkervaringsjaar, waarvan één met de werkbegeleider/manager. Blanco stappen Nicole en Saskia het eerste coachgesprek in, ze weten alleen de naam van de kandidaat. Vanuit het WGP-team krijgen ze geen cv of andere informatie zodat het echt een eerste ontmoeting is. Alles is vertrouwelijk en blijft bij de coach. Sommige zijn sceptisch en gezien de achtergrond van veel kandidaten moet het vertrouwen vaak eerst nog groeien.

Saskia: “De kandidaat bepaald wat, wanneer en hoeveel er verteld wordt. Mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben zijn vaak blij met de rust die het werk geeft. Het geeft zekerheid en haalt het moeten solliciteren even weg.” Tijdens de workshops vindt er uitwisseling met andere kandidaten plaats. Ze zitten in dezelfde situatie en ervaren steun aan elkaar. Het zijn interactieve dagen die ook voor bewustwording zorgen. Zoals de half way meeting, een wake up call dat het eerste half jaar alweer verstreken is en het eind in zicht. De bijeenkomsten worden enorm gewaardeerd omdat er op een informele manier zaken besproken worden. Nicole en Saskia bereiden deze workshops voor en laten de onderwerpen ook uit de groep komen.