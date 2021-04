Meer werkzekerheid op lange termijn

Duurzame samenwerking

Het WGP draait voor 99 procent in de regio’s Eindhoven, Amsterdam en Smallingerland, waar ook Philips-locatie Drachten bij hoort. In de praktijk schommelt het aantal WGP-vacatures jaarlijks tussen de 125 en 135. Bij het vervullen van de openstaande vacatures werkt Philips samen met het UWV en de gemeenten. WGP-manager Frank Visser van Philips: ‘Deze publieke kanalen kennen de werkzoekenden die in aanmerking komen voor het WGP. In 2011 sloten wij in het kader van het WGP een convenant met ze. Dit is een goede manier om samen de verantwoordelijkheid te nemen, en zo van elkaar te leren. Wij overleggen regelmatig met onze publieke partners. Aan de hand van onze lijst met vacatures komen zij met een aantal mogelijk geschikte deelnemers. Daaruit selecteert Philips de deelnemers die aansluiten bij het gevraagde profiel en die in staat zijn om het WGP-traject succesvol te doorlopen.’i

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Visser krijgt regelmatig de vraag waarom Philips een eigen werkgelegenheidsplan heeft. “Vaak denkt men aan liefdadigheid vanuit Philips, maar dat is niet het uitgangspunt”, zegt Visser. “Een programma als het WGP draaiend houden, en dat al bijna veertig jaar, kan alleen als je er als bedrijf zelf baat bij hebt. Wij nemen de verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die extra steun nodig hebben om een passende baan te vinden. Een goede sociale uitstraling draagt daarnaast bij aan de beeldvorming bij klanten én bij nieuwe werknemers, zeker als die in tijden van schaarste moeten worden geworven. Bij aanbestedingen in de overheidssector wordt ook vaker een maatschappelijke tegenprestatie van het bedrijfsleven gevraagd, terwijl ook investeerders zich hier steeds kritischer opstellen. Het WGP laat heel concreet zien hoe wij die tegenprestatie invullen.”

Inspireren

Philips was nieuwsgierig naar hoe het WGP het in termen van werkzekerheid op de lange termijn doet in vergelijking met de publieke activeringskanalen. ‘Zelf hebben wij tot een jaar na uitstroom inzicht in waar oud-WGP’ers op de arbeidsmarkt terechtkomen’, zegt Visser. ’Het promotieonderzoek van Roy Peijen was een mooie kans om inzicht te krijgen in de effectiviteit op de lange termijn.’ Philips was trouwens niet de enige die daar nieuwsgierig naar was. Tijdens het jaarlijkse WGP Jaarcongres in 2012 vroeg Paul Schnabel, destijds directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, zich al af of het WGP ook op de langere termijn effectief is. Tegelijkertijd betekende het onderzoek ook een uitdaging voor Philips. Visser: ‘Wij willen leren van ons WGP. Natuurlijk om het te verbeteren richting onze deelnemers, maar ook het bedrijfsleven laten wij graag het potentieel van een werkervaringsprogramma zien. Als Philips willen wij nu eenmaal graag inspireren.’

Eerder onderzoek naar WGP

Vanuit wetenschappelijke kringen ontstond al eerder interesse in de effectiviteit van het WGP. In 2012 promoveerde Ruud Gerards aan Maastricht University met een onderzoek naar de effecten van het Philips Werkgelegenheidsplan één jaar na uitstroom. Hij stelde vast dat 60 procent van de ex-deelnemers een baan vond binnen zes weken na afloop, en dat dit percentage na een jaar oploopt tot zelfs 70 procent. In tegenstelling tot niet-deelnemers aan het WGP heeft een WGP’er één jaar na uitstroom 18 procent meer kans op een baan.ii

Onderzoek

Roy Peijen deed van 2014 tot 2020 promotieonderzoek naar het langtermijneffect van het WGP op de werkzekerheid bij uitgestroomde deelnemers. Hij promoveerde op 16 oktober 2020. In zijn onderzoek vergelijkt hij de ondersteuning van een groep kwetsbare werklozen door het WGP met een controlegroep met exact dezelfde karakteristieken en arbeidsmarktomstandigheden, met het verschil dat deze laatste groep onder het publieke activeringsbeleid viel. Peijen maakte gebruik van gepseudonimiseerde data van CBS Microdata, die dergelijke gegevens beschikbaar stelt aan onderzoeksinstituten zoals Tilburg University. Deze data maakten het mogelijk om de carrières van WGP-deelnemers te vergelijken met de controlegroep. De onderzoeksperiode betrof instroom van 1999 tot 2014, terwijl de carrières van beide groepen nog tot 2017 werden gevolgd.[i]ii

Achterstandssituatie

Voorafgaand aan zijn promotieonderzoek ondervond ook Peijen, net als de meeste WGP’ers, de gevolgen van een achterstandssituatie. ‘Voor pas afgestudeerde sociologen zoals ik was het in 2013 moeilijk om een baan te vinden. Na een stage via de Startersbeurs, een initiatief van hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen die later één van mijn promotoren zou worden, werd ik in 2014 betrokken bij de plannen van Philips en Tilburg University om de langetermijneffecten van het WGP te onderzoeken.’ Als promovendus volgde Peijen zelf ook het WGP. ‘Ik wilde ervaren wat het voor deelnemers betekent om een persoonlijk opleidingsprogramma te volgen. Deelnemers hebben baat bij het doorbreken van hun routine; van werkloos en onbegrepen naar werkende in een grote onderneming, gebruikmakend van een waardevol professioneel netwerk. Zo draagt het WGP mogelijk bij aan het hervinden van vertrouwen in het eigen kunnen, wat een belangrijke voorwaarde is voor een succesvolle transitie naar een vervolgbaan.’

Conclusies

De belangrijkste conclusie uit Peijen’s onderzoek is dat voormalig deelnemers gedurende tien jaar na uitstroom uit het WGP netto gemiddeld 8 procent meer werkzekerheid hebben dan de controlegroep onder het publieke activeringsbeleid. Die winst lijkt bescheiden, maar dat is zeker niet het geval, zegt Peijen. ‘Het zit hem in het netto-effect. Het gaat hier om een langetermijneffect van tien jaar na uitstroom uit het WGP. Je kunt ervan uitgaan dat een bepaald percentage deelnemers ook zonder investering via het WGP in een baan terecht zou zijn gekomen. Hetzelfde geldt voor de controlegroep die ook zonder hulp een ontwikkeling doormaakt. Door het bruto-effect van het WGP te verminderen met dit effect, blijft een nettoresultaat van 8 procent over.’ Het onderzoek toont ook aan dat er veel verschil is in het langetermijneffect tussen de verschillende groepen werklozen die samen de WGP-deelnemersgroep vormen. ‘Het WGP heeft de sterkste invloed op de carrières van de meest achtergestelde groepen zoals laagopgeleide deelnemers. Het plan werkt ook beter voor mensen met een psychische aandoening of een migratieachtergrond. Het geeft hoogopgeleide deelnemers een duwtje in de goede richting waardoor ze in duurzamere banen terechtkomen’, aldus Peijen.

Mate van werkzekerheid voor WGP-deelnemers en de controlegroep per opleidingsniveau op het moment van instroom (voorspelde waarden).

Noot: De gearceerde gebieden staan voor de 95 procent-betrouwbaarheidsintervallen

Bron: CBS Microdata (1999-2017)