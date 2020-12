Volgens Frank Visser, HR clustermanager Employee & Social Sustainability bij Philips, is het belangrijk om met dit soort workshops op een praktische manier te laten zien hoe je met technologie het leven een stukje beter kunt maken: “We willen jongeren en hun ouders laten zien hoe mooi het is om in de techniek te werken. Het is uitdagend werk, je kunt er goed carrière in maken, tegen een goed salaris, en het is ook uitermate geschikt voor meisjes en vrouwen om in te werken.”